Круизному лайнеру Costa NeoRomantica не разрешили зайти в порт Владивосток

10:05 Источник: Интерфакс

Власти не согласовали заход круизного лайнера Costa NeoRomantica во Владивосток из-за ситуации с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации морских портов Приморского края.

"Мы получили такое предписание Роспотребнадзора (заход не разрешен - ИФ) в связи с карантином. Конечно, выполним предписание", - сказал собеседник агентства.

На лайнере Costa NeoRomantica находятся примерно 418 членов экипажа, в составе которых граждане многих стран, в том числе и тех, где "бушует" коронавирус, сообщило правительство Приморья в своем Телеграм-канале.

"Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, капитан судна обратился с просьбой пополнить запасы воды, топлива и продуктов, встав на рейде", - говорится в сообщении.

Власти региона связались с Роспотребнадзором по Приморскому краю, после чего специалисты выдвинули условие - все специалисты, которые будут контактировать с экипажем, а это агенты, грузчики и другие, должны пройти 14-дневный карантин.