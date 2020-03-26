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СМИ назвали первого человека, заразившегося коронавирусом в Ухане

10:20 26.03.2020 Источник: Газета.Ru

Первой китаянкой, которая заразилась коронавирусом, была продавщица на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане — женщина по фамилии Вэй. Об этом информирует газета «Пэнпай». Отмечается, что до сих пор неизвестно, как именно она подцепила инфекцию.

Изданию также удалось ознакомиться со списком первых зараженных. Согласно этим данным, 24 человека посещали рынок «Хуанань», четверо из них — члены одной семьи.

Известно, что Вэй на протяжении длительного времени проживала близ рынка. Когда она заметила у себя высокую температуру, обратилась в клинику на первом этаже своего дома.

Она рассказывала, что в обычных случаях она быстро выздоравливала, но в этот раз забеспокоилась, потому что даже уколы не помогли ей избавиться от недомоганий. Когда женщина обратилась в другую клинику, ей также не смогли помочь.

16 декабря Вэй пришла в больницу «Сехэ» (Wuhan Union Hospital) при Хуачжунском университете науки и технологии. Там у нее и подтвердили наличие коронавируса.  Газета.Ru

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