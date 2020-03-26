Появление нерабочей недели не повлияет на график других выходных дней - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выходные дни, которые наступят в России со следующей недели, не будут вычитаться из других аналогичных дней, в том числе из майских праздников. Об этом заявил журналистам в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли пересмотрен график других нерабочих и праздничных дней в связи с соответствующим предложением президента РФ Владимира Путина.