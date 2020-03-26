Песков назвал восстановлением справедливости налог на проценты с вкладов свыше 1 млн руб.
14:32 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение налога на проценты со вкладов, превышающих 1 млн рублей, является восстановлением справедливости. Такое мнение журналистам высказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что число обладателей вкладов в размере более 1 млн рублей исчисляется несколькими процентами. "И они получали проценты со своих вкладов, которые, кстати, до сих пор, несмотря на все кризисные проявления в РФ, на рублевые вклады весьма привлекательны - гораздо более привлекательны, чем отрицательные ставки, которые уже победоносно шагают по европейским банкам", - заметил Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что до сих пор проценты с таких вкладов налогами не облагались, что, по его словам, несправедливо. "Учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены, которые будут объявлены для бизнеса, для тех, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией и так далее, президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть налогообложением в 13% эти банковские дивиденды", - подчеркнул представитель Кремля.
Он назвал неверной информацию, что таких вкладов - в размере более 1 млн рублей - в российских банках больше 50%. "Это неправильная статистика. В любом случае это менее 10%", - сказал Песков, отметив, что не будет называть конкретную долю вкладов свыше 1 млн рублей.
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