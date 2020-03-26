Российские военные медики начали борьбу с пандемией в Италии
14:10 26.03.2020 Источник: НГ-Online
В городе Бергамо (Италия) состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, департамента гражданской обороны и министерств обороны России и Италии по потребностям местных властей в помощи в борьбе с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией.
В ходе консультаций определены первоочередные задачи, в которых местные власти полагаются на прибывших в Бергамо российских военных специалистов. Прежде всего, прибывшие недавно в Италию российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции (карантинных мер) и оказания медицинской помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.
Каждая из 8 российских врачебно-сестринских бригад будут закреплены за 7-9 близлежащими пансионатами. Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств общественного, медицинского и личного транспорта.
В ходе совещания российской стороной было подтверждено, что все силы и средства, прибывшие в Бергамо будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам. Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению этих задач.
По информации Минобороны России
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