0
0
17
НОВОСТИ

Российские военные медики начали борьбу с пандемией в Италии

14:10 26.03.2020 Источник: НГ-Online

В городе Бергамо (Италия) состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, департамента гражданской обороны и министерств обороны России и Италии по потребностям местных властей в помощи в борьбе с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией.

В ходе консультаций определены первоочередные задачи, в которых местные власти полагаются на прибывших в Бергамо российских военных специалистов. Прежде всего, прибывшие недавно в Италию российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции (карантинных мер) и оказания медицинской помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Каждая из 8 российских врачебно-сестринских бригад будут закреплены за 7-9 близлежащими пансионатами. Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств общественного, медицинского и личного транспорта.

В ходе совещания российской стороной было подтверждено, что все силы и средства, прибывшие в Бергамо будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам. Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению этих задач.

По информации Минобороны России

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 26.03.2020
Появление нерабочей недели не повлияет на график других выходных дней - Песков
0
32
14:00 26.03.2020
Видеоконференция G20 будет закрыта для прессы
0
50
13:32 26.03.2020
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 18 регионах РФ - оперштаб
0
119
13:20 26.03.2020
ГИБДД из-за коронавируса временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин
0
120
13:05 26.03.2020
Российские лунные корабли при возвращении на Землю будут садиться в РФ, а не в Казахстане
0
138
13:00 26.03.2020
Федеральный оперштаб подтвердил первые две смерти от коронавируса в РФ
0
150
12:37 26.03.2020
Сбербанк открыл доступ к своей Виртуальной школе для всех желающих
0
171
12:32 26.03.2020
У всех вернувшихся из-за границы будут брать тест на коронавирус уже в аэропорту
0
170
12:20 26.03.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло с 658 до 840
0
201
12:05 26.03.2020
Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая - Шойгу
0
205

Возврат к списку