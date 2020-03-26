В колониях и СИЗО случаев заболеваний коронавирусом нет - ФСИН РФ
16:32 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаев заболевания коронавирусом в российских колониях и СИЗО нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
"В связи с попытками распространения ложной информации сообщаем, что на сегодняшний день в следственных изоляторах Москвы, как и в других учреждениях угловно-исполнительной системы, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет", - подчеркнули в ведомстве.
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