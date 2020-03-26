Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины для стимулирования мировой экономики

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Группу двадцати отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, а также обеспечить свободный товарообмен для содействия глобальной экономике в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг в Доме народных собраний в Пекине в ходе проходящего в режиме видеоконференции экстренного саммита G20.

"Члены Группы двадцати должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики", - сказал Си Цзиньпин.