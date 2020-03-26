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В Петербурге запретили посещение церквей и парков

17:12 26.03.2020 Источник: РБК

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов расширил список ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с указом губернатора с 28 марта по 5 апреля в Петербурге будет действовать запрет на посещение объектов и территории религиозных организаций. Запрет распространяется на всех физических лиц, за исключением «служителей и религиозного персонала» этих организаций.

Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.

Кроме того, указ закрывает доступ посетителей в ночные клубы, дискотеки, развлекательные центры и раздачу газет и других печатных изданий «из рук в руки».  РБК

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