G20 вложит $5 трлн в мировую экономику для борьбы с последствиями пандемии коронавируса
20:00 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны "двадцатки" вложат более $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.
"В настоящее время мы предпринимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик, - отмечается в документе. - Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии [коронавируса]".
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