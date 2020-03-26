G20 вложит $5 трлн в мировую экономику для борьбы с последствиями пандемии коронавируса

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны "двадцатки" вложат более $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.

"В настоящее время мы предпринимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик, - отмечается в документе. - Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии [коронавируса]".