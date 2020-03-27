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НОВОСТИ

Число жертв коронавируса в мире превысило 21 тысячу

09:00 27.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число погибших от коронавируса в мире превысило 21 тысячу. Заразились 465 тысяч 915 человек. Об этом сообщается на сайте ВОЗ. Там уточняется, что случаи инфицирования выявлены в 199 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.  Говорит Москва

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