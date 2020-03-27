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Путин разрешил правительству замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии

09:32 27.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин разрешил правительству замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии. Как следует из документа, опубликованного на портале правовых актов, кабмин может зафиксировать цены на медицинские изделия и препараты при чрезвычайной ситуации или росте их стоимости за месяц на 30%. В таком случае заморозка цен может продлиться не более 90 дней.

Сейчас власти не регулируют цены на медицинские изделия, а только следят за стоимостью лекарств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших.  Эхо Москвы

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