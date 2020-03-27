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НОВОСТИ

Петербургская епархия РПЦ не подчинится распоряжению городских властей

09:05 27.03.2020 Источник: Интерфакс

Храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение, говорится в комментарии епархии, опубликованном в связи введенным городскими властями временным запретом на посещение религиозных объектов.

"Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение", - говорится в сообщении.

В епархии отмечают, что с 19 марта в храмах принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств: проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора.

"Прихожане, которые посчитают необходимым остаться дома, смогут получить утешение через организацию онлайн-трансляций на телеканалах "Союз" и "Спас", в социальных сетях. Казанский кафедральный собор уже проводит такие трансляции. Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы с просьбами о причащении на дому", - отмечается в сообщении.

В четверг власти города опубликовали постановление, которым с 28 марта по 5 апреля в том числе вводится запрет "физическим лицам посещения объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций".

В РПЦ сочли запрет петербургских властей на посещение храмов противоречащим Конституции.

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