Петербургская епархия РПЦ не подчинится распоряжению городских властей
09:05 27.03.2020 Источник: Интерфакс
Храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение, говорится в комментарии епархии, опубликованном в связи введенным городскими властями временным запретом на посещение религиозных объектов.
"Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение", - говорится в сообщении.
В епархии отмечают, что с 19 марта в храмах принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств: проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора.
"Прихожане, которые посчитают необходимым остаться дома, смогут получить утешение через организацию онлайн-трансляций на телеканалах "Союз" и "Спас", в социальных сетях. Казанский кафедральный собор уже проводит такие трансляции. Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы с просьбами о причащении на дому", - отмечается в сообщении.
В четверг власти города опубликовали постановление, которым с 28 марта по 5 апреля в том числе вводится запрет "физическим лицам посещения объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций".
В РПЦ сочли запрет петербургских властей на посещение храмов противоречащим Конституции.
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