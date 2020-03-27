Каждая пятая российская компания намерена урезать зарплаты из-за кризиса - исследование

10:05 Источник: РБК

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Почти каждая третья опрошенная компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда — перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты. 40% планируют принять такие решения в будущем.

Каждая вторая компания говорит, что, вероятно, снизит численность сотрудников примерно на 13%. Каждая пятая планирует снизить зарплаты.