США "обогнали" Китай по числу инфицированных коронавирусом - университет Хопкинса
10:20 27.03.2020 Источник: Интерфакс
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах, по данными американского университета имени Джона Хопкинса, превысило число заболевших в Китае с декабря прошлого года.
Университет, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции в мире, сообщил что, по состоянию на вечер минувшего четверга, в США число подтвержденных случаев заболевания достигло 82 тысяч 404, число жертв - 1 тыс. 178. В Китае, как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, на утро пятницы зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания, число жертв составило 3,292 тыс. человек,.
По сведениям университета, число инфицированных в мире на вечер четверга превысило 500 тыс. человек, скончались более 22 тыс.
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