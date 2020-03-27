0
0
141
НОВОСТИ

США "обогнали" Китай по числу инфицированных коронавирусом - университет Хопкинса

10:20 27.03.2020 Источник: Интерфакс

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах, по данными американского университета имени Джона Хопкинса, превысило число заболевших в Китае с декабря прошлого года.

Университет, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции в мире, сообщил что, по состоянию на вечер минувшего четверга, в США число подтвержденных случаев заболевания достигло 82 тысяч 404, число жертв - 1 тыс. 178. В Китае, как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, на утро пятницы зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания, число жертв составило 3,292 тыс. человек,.

По сведениям университета, число инфицированных в мире на вечер четверга превысило 500 тыс. человек, скончались более 22 тыс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 27.03.2020
Минтруд разъяснил условия нерабочей недели
0
27
11:20 27.03.2020
Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса - Reuters
0
49
11:05 27.03.2020
Агентство S&P подтвердило рейтинги РФ
0
78
11:00 27.03.2020
Задержан мужчина, принесший газовый баллон в дом в Магнитогорске, где произошел взрыв
0
90
10:32 27.03.2020
Мнения граждан о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну - опрос
0
138
10:05 27.03.2020
Каждая пятая российская компания намерена урезать зарплаты из-за кризиса - исследование
0
191
10:00 27.03.2020
Италия не подписала итоговый документ саммита ЕС
0
211
09:32 27.03.2020
Путин разрешил правительству замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии
0
201
09:20 27.03.2020
В США и Европе отказываются от саудовской нефти - WSJ
0
298
09:05 27.03.2020
Петербургская епархия РПЦ не подчинится распоряжению городских властей
0
303

Возврат к списку