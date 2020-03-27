США "обогнали" Китай по числу инфицированных коронавирусом - университет Хопкинса

10:20 Источник: Интерфакс

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах, по данными американского университета имени Джона Хопкинса, превысило число заболевших в Китае с декабря прошлого года.

Университет, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции в мире, сообщил что, по состоянию на вечер минувшего четверга, в США число подтвержденных случаев заболевания достигло 82 тысяч 404, число жертв - 1 тыс. 178. В Китае, как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, на утро пятницы зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания, число жертв составило 3,292 тыс. человек,.

По сведениям университета, число инфицированных в мире на вечер четверга превысило 500 тыс. человек, скончались более 22 тыс.