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Мнения граждан о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну - опрос

10:32 27.03.2020 Источник: РБК

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Новую норму, позволяющую Владимиру Путину после 2024 г. избраться еще на два срока, одобряют 48% опрошенных, не одобряют – 47%. При этом видеть Путина на посту президента и после 2024 г. хотели бы 46% респондентов (против 54% в июле 2019 г.), а не хотели бы – 40%. У 23% россиян принятие поправки об обнулении сроков не вызвало никаких особых чувств, 20% испытали возмущение, 19% – надежду. В целом позитивные эмоции (удовлетворение и надежду) выразил 31% опрошенных, негативные (недоумение и возмущение) – 36%.

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