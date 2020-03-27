Мнения граждан о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну - опрос
10:32 27.03.2020 Источник: РБК
Новую норму, позволяющую Владимиру Путину после 2024 г. избраться еще на два срока, одобряют 48% опрошенных, не одобряют – 47%. При этом видеть Путина на посту президента и после 2024 г. хотели бы 46% респондентов (против 54% в июле 2019 г.), а не хотели бы – 40%. У 23% россиян принятие поправки об обнулении сроков не вызвало никаких особых чувств, 20% испытали возмущение, 19% – надежду. В целом позитивные эмоции (удовлетворение и надежду) выразил 31% опрошенных, негативные (недоумение и возмущение) – 36%.
НОВОСТИ
- 11:32 27.03.2020
- Минтруд разъяснил условия нерабочей недели
- 11:20 27.03.2020
- Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса - Reuters
- 11:05 27.03.2020
- Агентство S&P подтвердило рейтинги РФ
- 11:00 27.03.2020
- Задержан мужчина, принесший газовый баллон в дом в Магнитогорске, где произошел взрыв
- 10:20 27.03.2020
- США "обогнали" Китай по числу инфицированных коронавирусом - университет Хопкинса
- 10:05 27.03.2020
- Каждая пятая российская компания намерена урезать зарплаты из-за кризиса - исследование
- 10:00 27.03.2020
- Италия не подписала итоговый документ саммита ЕС
- 09:32 27.03.2020
- Путин разрешил правительству замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии
- 09:20 27.03.2020
- В США и Европе отказываются от саудовской нефти - WSJ
- 09:05 27.03.2020
- Петербургская епархия РПЦ не подчинится распоряжению городских властей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать