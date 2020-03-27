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Агентство S&P подтвердило рейтинги РФ

11:05 27.03.2020 Источник: Интерфакс

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

"BBB-" является нижней ступенью рейтинга инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB/стабильный", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - "A-3", в национальной валюте - "A-2", говорится в пресс-релизе агентства.

"Стабильный" прогноз по рейтингам РФ учитывает как риски для бюджетной и финансовой стабильности, связанные со снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, так и устойчивость экономических и бюджетных показателей.

S&P дважды пересмотрело прогнозы по ценам на нефть на 2020 год в этом месяце - 9 и 19 марта - вслед за обвалом нефтяного рынка. Когда в последний раз агентство публиковало рейтинговую оценку по России (17 января 2020 года), ожидалось, что средняя стоимость Brent составит $60 за баррель в 2020 году и $55 - в 2021-м.

Новые оценки S&P предполагают, что в этом году Brent будет стоить в среднем $30 за баррель, в следующем - $50 за баррель, а в 2022-м - $55 за баррель. Аналитики агентства отмечают, что глобальный нефтяной рынок во втором квартале текущего года ждет серьезный дисбаланс спроса и предложения в условиях ценовой войны с Саудовской Аравией и распространения коронавируса.

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