Минтруд разъяснил условия нерабочей недели
11:32 27.03.2020 Источник: Lenta.ru
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля. Полные разъяснения опубликованы на сайте ведомства.
Особо оговаривается, что поскольку установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, то наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат. Однако, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие. Lenta.Ru
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