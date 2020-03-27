Лаборатории Москвы проводят около 4000 анализов на коронавирус в сутки
11:40 27.03.2020
Столичные лаборатории проводят примерно 4000 анализов в сутки, тестируя горожан на наличие новой коронавирусной инфекции. За следующую неделю этот показатель планируют довести до 13000. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, анализы проводят в 9 городских лабораториях. Ранее наличие COVID-19 подтверждают только в федеральных лабораториях.
В реорганизованных московских лабораториях действуют 36 комплектов современного оборудования, из которых пять комплектов приобрели в экстренном порядке, девять перевезли из других медицинских организаций, остальные – перепрофилировали для проведения тестирований на коронавирус.
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