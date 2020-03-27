Лаборатории Москвы проводят около 4000 анализов на коронавирус в сутки

11:40

Столичные лаборатории проводят примерно 4000 анализов в сутки, тестируя горожан на наличие новой коронавирусной инфекции. За следующую неделю этот показатель планируют довести до 13000. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, анализы проводят в 9 городских лабораториях. Ранее наличие COVID-19 подтверждают только в федеральных лабораториях.

В реорганизованных московских лабораториях действуют 36 комплектов современного оборудования, из которых пять комплектов приобрели в экстренном порядке, девять перевезли из других медицинских организаций, остальные – перепрофилировали для проведения тестирований на коронавирус.