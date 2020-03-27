Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило тысячу человек
12:00 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны. Выздоровело на данный момент 45 человек, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах. За последние сутки выписано по выздоровлению 7 человек. За весь период выписано 45 человек", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего 3 человек умерли в результате заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
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