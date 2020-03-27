Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита
12:05 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки, сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Кроме того, с 28 марта по 1 июня органам исполнительной власти субъектор России рекомендуется приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, которые расположены в курортах федерального, регионального и местного значения.
Деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли) должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля, следует из текста документа.
Кроме того, согласно поручению премьер-министра, региональным властям поручено рекомендовать россиянам "ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха".
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