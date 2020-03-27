Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина с помощью беспилотников

12:20 Источник: Интерфакс

Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина при помощи беспилотников на полигонах на западе страны, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"Для поддержания режима карантина и недопущения распространения "заражения" военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении округа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что также мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты выявляют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.