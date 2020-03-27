Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина с помощью беспилотников
12:20 27.03.2020 Источник: Интерфакс
Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина при помощи беспилотников на полигонах на западе страны, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
"Для поддержания режима карантина и недопущения распространения "заражения" военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении округа, поступившем в "Интерфакс".
В нем отмечается, что также мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты выявляют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.
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