В Москве полностью излечились от коронавируса уже 18 человек

12:25

В Москве за сутки зарегистрированы 157 новых случаев заражения COVID-19, все больные переведены под наблюдение врачей. По данным столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в мегаполисе к сейчас выявили 703 случая заболевания, всех, кто контактировал с заболевшими, также отравлены под меднаблюдение.

При этом за сутки от коронавируса выздоровели три пациента и теперь полностью выздоровели и выписаны уже 18 горожан.

Городские власти призывают москвичей ограничить количество контактов и минимизировать посещение общественных мест. Следующая неделя объявлена президентом РФ нерабочей.