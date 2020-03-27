Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду в Токио, в следующем году выступят на ОИ без отбора

13:00 Источник: Эхо Москвы

Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры 2020-го года в Токио, смогут принять участие в Олимпиаде в 2021-м году без отбора.

По данным Франс Пресс, это решение Международного олимпийского комитета, который вчера провел видеоконференцию с главами международных спортивных федераций. Эхо Москвы