Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые 196 случаев заражения коронавирусом в России зафиксированы в 16 регионах страны, при этом 157 случаев отмечены в Москве. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 196 в 16 регионах", - отметили в штабе.