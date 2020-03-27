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Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах РФ

13:05 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые 196 случаев заражения коронавирусом в России зафиксированы в 16 регионах страны, при этом 157 случаев отмечены в Москве. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 196 в 16 регионах", - отметили в штабе.

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