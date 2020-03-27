Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах РФ
13:05 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые 196 случаев заражения коронавирусом в России зафиксированы в 16 регионах страны, при этом 157 случаев отмечены в Москве. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 196 в 16 регионах", - отметили в штабе.
НОВОСТИ
- 13:00 27.03.2020
- Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду в Токио, в следующем году выступят на ОИ без отбора
- 12:32 27.03.2020
- Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии
- 12:25 27.03.2020
- В Москве полностью излечились от коронавируса уже 18 человек
- 12:20 27.03.2020
- Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина с помощью беспилотников
- 12:05 27.03.2020
- Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита
- 12:00 27.03.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило тысячу человек
- 11:40 27.03.2020
- Лаборатории Москвы проводят около 4000 анализов на коронавирус в сутки
- 11:32 27.03.2020
- Минтруд разъяснил условия нерабочей недели
- 11:20 27.03.2020
- Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса - Reuters
- 11:05 27.03.2020
- Агентство S&P подтвердило рейтинги РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать