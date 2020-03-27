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В Краснодаре пресечен теракт, у сторонника ИГ изъято взрывное устройство - ФСБ

13:20 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре, у задержанного 27-летнего россиянина изъято взрывное устройство и найдена переписка с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ЦОС.

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