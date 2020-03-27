Россияне стали чаще обращаться за автокредитами
13:32 27.03.2020 Источник: РБК
Из-за стремительного ослабления рубля в марте россияне стали чаще обращаться за автокредитами, рассказали РБК в банках, которые специализируются на этом сегменте. Большинство опрошенных фиксируют не только рост заявок, но и заметное увеличение выдач по сравнению с предыдущим месяцем и в годовом выражении.
По оценкам ВТБ, к середине марта число новых заявок на кредит по отношению к первым двум неделям февраля увеличилось на 14%. «Дочка» Росбанка, Русфинанс Банк, отметила рост числа обращений на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Тинькофф Банк фиксирует увеличение числа заявок на 20%.
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