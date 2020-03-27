0
0
122
НОВОСТИ

Россияне стали чаще обращаться за автокредитами

13:32 27.03.2020 Источник: РБК

Из-за стремительного ослабления рубля в марте россияне стали чаще обращаться за автокредитами, рассказали РБК в банках, которые специализируются на этом сегменте. Большинство опрошенных фиксируют не только рост заявок, но и заметное увеличение выдач по сравнению с предыдущим месяцем и в годовом выражении.

По оценкам ВТБ, к середине марта число новых заявок на кредит по отношению к первым двум неделям февраля увеличилось на 14%. «Дочка» Росбанка, Русфинанс Банк, отметила рост числа обращений на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Тинькофф Банк фиксирует увеличение числа заявок на 20%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 27.03.2020
Из-за пандемии коронавируса перенесены сроки проведения ЕГЭ
0
79
14:12 27.03.2020
Общее число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 30 тыс. человек
0
100
14:00 27.03.2020
Число школьников в ближайшие годы увеличится до 19 млн - Минпросвещения РФ
0
94
13:20 27.03.2020
В Краснодаре пресечен теракт, у сторонника ИГ изъято взрывное устройство - ФСБ
0
149
13:05 27.03.2020
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах РФ
0
213
13:00 27.03.2020
Спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду в Токио, в следующем году выступят на ОИ без отбора
0
165
12:32 27.03.2020
Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии
0
215
12:25 27.03.2020
В Москве полностью излечились от коронавируса уже 18 человек
0
196
12:20 27.03.2020
Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина с помощью беспилотников
0
228
12:05 27.03.2020
Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита
0
256

Возврат к списку