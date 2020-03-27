Число школьников в ближайшие годы увеличится до 19 млн - Минпросвещения РФ
14:00 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число школьников в России в ближайшие годы увеличится до 19 млн, что потребует наращивания инфраструктуры и педагогических кадров. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.
"У нас растет число школьников. У нас 19 млн школьников будет в ближайшие годы, это потребует не только наращивания инфраструктуры, но и педагогических кадров", - сказал Зенькович в Совете Федерации на видеоконференции с представителями субъектов РФ по итогам анализа потребностей регионов в подготовке педагогических, медицинских, инженерных кадров.
Он добавил, что сейчас в РФ 1,339 млн педагогов, из них 1,082 млн - учителя. "Всего педагогических работников 2,169 млн", - уточнил первый заместитель министра просвещения РФ.
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