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Общее число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 30 тыс. человек

14:12 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило рекордные 2926 человек, общее количество случаев превысило 32 тыс. Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 2926 новых случаев коронавируса в стране. Общее количество заболевших составляет 32 332 человек", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Он также добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерло 144 человека, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 2 378 человек".

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