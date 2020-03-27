Опрос "Левада-центра" о президентских сроках не совпадает с данными Кремля - Песков
15:12 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты опроса "Левада- центра" о мнении россиян относительно поправок в Конституцию РФ, позволяющих действующему главе государства после вступления их в силу вновь баллотироваться на пост президента, не соответствуют социологическим данным, которые есть у Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.
"Они скорее не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль", - сказал он. Пресс-секретарь отметил, что администрация президента фиксирует все опросы на эту тему, но признался, что в данном случае не располагает деталями того, какая выборка и какие вопросы были в этом исследовании.
"Детально с ним не ознакомился, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.
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