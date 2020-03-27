Из-за пандемии коронавируса перенесены сроки проведения ЕГЭ

14:32 Источник: РБК

Министерство просвещения России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение о переносе срока проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.