Суд в Калининграде отменил решение об УДО бывшего директора ФСИН Реймера
15:32 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Калининградский областной суд по апелляции прокуратуры отменил решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество, оставив его в колонии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.
"Калининградский областной суд постановление Центрального районного суда отменил, отказав Реймеру А. А. в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сказали в пресс-службе.
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