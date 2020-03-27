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Суд в Калининграде отменил решение об УДО бывшего директора ФСИН Реймера

15:32 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининградский областной суд по апелляции прокуратуры отменил решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество, оставив его в колонии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Калининградский областной суд постановление Центрального районного суда отменил, отказав Реймеру А. А. в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сказали в пресс-службе.

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