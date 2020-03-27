Приемная кампания в вузы может быть сдвинута на более поздний срок
16:00 27.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Сроки приемной кампании в вузы, вероятно, сдвинут на более поздний срок. Этого не исключает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также отметил, что удаленное обучение студентов показало необходимость создания единой платформы для занятий.
Министр вновь призвал студентов не собираться вместе и провести предстоящую неделю дома. Эхо Москвы
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