Приемная кампания в вузы может быть сдвинута на более поздний срок

16:00 Источник: Эхо Москвы

Сроки приемной кампании в вузы, вероятно, сдвинут на более поздний срок. Этого не исключает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также отметил, что удаленное обучение студентов показало необходимость создания единой платформы для занятий.

Министр вновь призвал студентов не собираться вместе и провести предстоящую неделю дома. Эхо Москвы