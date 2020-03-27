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Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2"

16:12 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин согласился с переходом к разработке технико- экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом он заявил в пятницу на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером.

"Хорошо, конечно", - сказал он в ответ на просьбу Миллера дать поручение перейти к новому этапу.  Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2".

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