Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо - Минобороны
16:32 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные вирусологи и другие специалисты, прибывшие в итальянский город Бергамо, начали оказывать помощь зараженным коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Российские военные специалисты, прибывшие в город Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.
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