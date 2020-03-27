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Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

17:12 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость майских фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Цена на нефть WTI находится на отметке $21,64 за баррель, снижаясь на 4,25%.

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