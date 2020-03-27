В Москве разработаны более 190 онлайн-курсов повышения квалификации учителей
17:10 27.03.2020
Столичная система образования уделяет особое внимание повышению квалификации учителей в дистанционном формате. Сейчас уже действуют более 190 онлайн-курсов, которые разработаны 16 организациями. Самый большой пакет из 76 курсов представлен Городским методическим центром.
«Буквально на днях, 23 марта, открыт, на мой взгляд, крайне интересный и очень актуальный сегодня курс – «Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных организациях». То есть все то, что может быть помощником в современных условиях, а на самом деле быть и серьезной частью профессиональной компетенции и на будущее», – рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев.
Онлайн-курсы направлены на наиболее востребованные сегодня технологии и механизмы обучения, а также на формирующиеся компетенции современного учителя. Среди них: «Формирование функциональной грамотности», «Инструменты объективного оценивания образовательных результатов», «Развитие метапредметных умений учащихся», «Современный урок, разработка электронных учебных материалов МЭШ», «Использование ресурсов города в обучении», «Технологии организации игровой деятельности для детей дошкольного возраста», «Профилактика негативных проявлений в образовательной среде» и др.
Антон Молев подчеркнул, что список программ постоянно расширяется. В частности, Городской методический центр уже работает над новыми программами. Все существующие дистанционные курсы повышения квалификации учителей собраны на портале https://www.dpomos.ru/.
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