Московские салоны связи и зоомагазины продолжат работать без ограничений
17:17 27.03.2020
Салоны связи и зоомагазины в Москве с 28 марта по 5 апреля 2020 года продолжат работу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, зоотовары и сжиженный природный газ включены в список товаров первой необходимости, которые можно будет купить в Москве в течение недели, когда большинство торговых точек в городе будет закрыто.
Кроме центров государственных услуг «Мои документы», по словам градоначальника, в режим работы по предварительной записи перейдут все остальные органы власти и госучреждения Москвы. Очно будут предоставляться только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
«Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например, перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге. Все права заявителя сохраняются. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года», - написал Собянин на своем сайте.
НОВОСТИ
- 17:40 27.03.2020
- Коронавирус не может циркулировать по вентиляции - вирусолог
- 17:12 27.03.2020
- Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
- 17:10 27.03.2020
- В Москве разработаны более 190 онлайн-курсов повышения квалификации учителей
- 17:00 27.03.2020
- Лукашенко не собирается отменять мероприятия по случаю 75-летия Победы из-за ситуации с коронавирусом
- 16:32 27.03.2020
- Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо - Минобороны
- 16:12 27.03.2020
- Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири - 2"
- 16:00 27.03.2020
- Приемная кампания в вузы может быть сдвинута на более поздний срок
- 15:32 27.03.2020
- Суд в Калининграде отменил решение об УДО бывшего директора ФСИН Реймера
- 15:12 27.03.2020
- Опрос "Левада-центра" о президентских сроках не совпадает с данными Кремля - Песков
- 15:00 27.03.2020
- Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать