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НОВОСТИ

Московские салоны связи и зоомагазины продолжат работать без ограничений

17:17 27.03.2020

Салоны связи и зоомагазины в Москве с 28 марта по 5 апреля 2020 года продолжат работу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, зоотовары и сжиженный природный газ включены в список товаров первой необходимости, которые можно будет купить в Москве в течение недели, когда большинство торговых точек в городе будет закрыто.

Кроме центров государственных услуг «Мои документы», по словам градоначальника, в режим работы по предварительной записи перейдут все остальные органы власти и госучреждения Москвы. Очно будут предоставляться только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

«Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например, перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге. Все права заявителя сохраняются. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года», - написал Собянин на своем сайте.

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