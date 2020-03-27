Коронавирус не может циркулировать по вентиляции - вирусолог
17:40 27.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Вирусолог исключил заражение коронавирусом через вентиляцию. Вирус передаётся от человека к человеку, пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Это воздушно-капельная инфекция. Если человек кашлянул, чихнул, возникает возбудитель в радиусе трёх метров. Он не циркулирует по вентиляции, её заклеивать не нужно».
Ранее Викулов предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса. В этом случае дачники рискуют не вернуться в столицу и остаться без квалифицированной медицинской помощи.
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