У вокзала в Киеве собираются россияне, которые поедут в Москву спецпоездом
19:29 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская железная дорога ("Укржелдорога") продала 716 билетов на специальный поезд Киев - Москва, на котором граждане России в пятницу вечером отбудут из украинской столицы на родину из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил корр. ТАСС представитель посольства РФ на Украине.
"Продано 716 билетов. Состав поезда насчитывает 18 вагонов", - рассказал дипломат.
Как передает корр. ТАСС с центрального киевского железнодорожного пассажирского вокзала, в пятницу во второй половине дня сюда начали прибывать россияне, желающие уехать домой. Те, кто уезжают из Киева, добираются до вокзала на такси. Из Львова и Харькова россиян организовано доставили на автобусах.
Вокзал в данное время из-за карантина не работает. Все двери закрыты, а подземные переходы перекрыты. На перроне дежурят правоохранители.
Поезд отправится в Москву в пятницу, 27 марта, и, забрав желающих уехать из России украинцев, вернется обратно в Киев 29 марта.
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