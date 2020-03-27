Франция продлевает всеобщий режим самоизоляции

19:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Франции приняло решение о продлении всеобщего режима самоизоляции в рамках борьбы с эпидемией коронавируса еще на две недели до 15 апреля. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Сегодня я объявляю о продлении режима самоизоляции еще на две недели, начиная со следующего вторника. Он продлится до пятницы, 15 апреля", - сказал он, выступая на пресс- конференции.