Франция продлевает всеобщий режим самоизоляции
19:33 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Франции приняло решение о продлении всеобщего режима самоизоляции в рамках борьбы с эпидемией коронавируса еще на две недели до 15 апреля. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Эдуар Филипп.
"Сегодня я объявляю о продлении режима самоизоляции еще на две недели, начиная со следующего вторника. Он продлится до пятницы, 15 апреля", - сказал он, выступая на пресс- конференции.
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