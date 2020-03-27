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Для борьбы с коронавирусом в гавань Нью-Йорка прибудет плавучий госпиталь ВМС США

19:36 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort ("Комфорт"), способный принять до тысячи пациентов, прибудет в гавань Нью-Йорка в понедельник. Власти штата также рассматривают возможность переоборудования еще четырех объектов во временные больницы для приема пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов губернатор штата Нью- Йорк Эндрю Куомо. Трансляцию его выступления вела телекомпания Си-эн-эн.

"Плавучий госпиталь "Комфорт" прибудет в гавань Нью- Йорка в понедельник, - сообщил он. - Он способен принять до тысячи пациентов, там имеются 12 операционных".

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