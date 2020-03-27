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НОВОСТИ

Северная Македония стала членом НАТО официально

20:00 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб- квартирой альянса в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - отметил шеф американской дипломатии.

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