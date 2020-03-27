Посол Салливан: Надеюсь, мы сумеем отметить Победу как союзники
20:10 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Москве Джон Салливан рассчитывает, что Москва и Вашингтон как союзники отметят 75-летие Победы во Второй мировой войне.
"Это великий день для России, это великий день для США, для Соединенного Королевства, для союзников, которым удалось с огромным трудом, дорого заплатив, добыть победу во Второй мировой войне", - сказал он в пятницу в ходе онлайн-трансляции Американского центра в Москве.
"Мы вместе с союзниками одержали эту победу, и, надеюсь, мы сумеем отметить эту победу как союзники. <...> Нам есть много что отметить и вспомнить в ближайшие несколько месяцев. И я с нетерпением жду, чтобы принять участие в этих мероприятиях здесь, в России", - подчеркнул дипломат.
НОВОСТИ
- 20:00 27.03.2020
- Северная Македония стала членом НАТО официально
- 19:43 27.03.2020
- Новый тепловизор для эпидемиологического контроля покажут на форуме «Армия-2020»
- 19:36 27.03.2020
- Для борьбы с коронавирусом в гавань Нью-Йорка прибудет плавучий госпиталь ВМС США
- 19:33 27.03.2020
- Франция продлевает всеобщий режим самоизоляции
- 19:29 27.03.2020
- У вокзала в Киеве собираются россияне, которые поедут в Москву спецпоездом
- 18:35 27.03.2020
- Директор МВФ: Сейчас мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году
- 18:19 27.03.2020
- Данные "АСВ" показывают, сколько вкладов более 1 млн руб в российских банках
- 17:40 27.03.2020
- Коронавирус не может циркулировать по вентиляции - вирусолог
- 17:17 27.03.2020
- Московские салоны связи и зоомагазины продолжат работать без ограничений
- 17:12 27.03.2020
- Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать