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Посол Салливан: Надеюсь, мы сумеем отметить Победу как союзники

20:10 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Москве Джон Салливан рассчитывает, что Москва и Вашингтон как союзники отметят 75-летие Победы во Второй мировой войне.

"Это великий день для России, это великий день для США, для Соединенного Королевства, для союзников, которым удалось с огромным трудом, дорого заплатив, добыть победу во Второй мировой войне", - сказал он в пятницу в ходе онлайн-трансляции Американского центра в Москве.

"Мы вместе с союзниками одержали эту победу, и, надеюсь, мы сумеем отметить эту победу как союзники. <...> Нам есть много что отметить и вспомнить в ближайшие несколько месяцев. И я с нетерпением жду, чтобы принять участие в этих мероприятиях здесь, в России", - подчеркнул дипломат.

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