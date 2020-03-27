Новый тепловизор для эпидемиологического контроля покажут на форуме «Армия-2020»

19:43

На площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирован новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля ISMTB – ZS.

Основное преимущество комплекса заключается в способности бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела. В современных условиях этот прибор крайне актуален, так как позволяет распознать заболевших в местах массового скопления людей.