Вице-премьер Украины предложил Донбассу забыть об особом статусе в Конституции
21:08 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не намерена закреплять в конституции особый статус Донбасса, который предусмотрен минскими соглашениями, и не ведет соответствующих переговоров в рамках Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по "реинтеграции временно оккупированных территорий" Алексей Резников.
"Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в конституцию?". Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте", - сообщил Резников.
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