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В течение нерабочей недели Сотрудники Росгвардии в Москве будут работать в обычном режиме

21:44 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Росгвардии в Москве в период нерабочей (из-за коронавируса) недели будут обеспечивать правопорядок в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В эти дни росгвардейцы продолжат выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны ежесуточно будут нести службу на улицах города с целью предупреждения и пресечения правонарушений. Приоритетное внимание будет уделено охране объектов собственности", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что военнослужащие столичного соединения Центрального округа, как и прежде будут выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на станциях метрополитена и вокзалах Москвы.

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