Общественный транспорт Москвы с 28 марта по 5 апреля будет работать по графику выходных

22:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественный транспорт Москвы будет работать по графику выходных с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства российской столицы.

"С 28 марта по 5 апреля наземный городской транспорт будет работать по графику выходных. В эти дни ВДНХ будет закрыта, соответственно, временно отменят автобус №533 "Метро "ВДНХ" - "Метро "Ботанический сад", - говорится в публикации.

Также с 28 марта изменится ряд маршрутов в районе новых станций Некрасовской линии метро.