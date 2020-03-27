Общественный транспорт Москвы с 28 марта по 5 апреля будет работать по графику выходных
22:08 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественный транспорт Москвы будет работать по графику выходных с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства российской столицы.
"С 28 марта по 5 апреля наземный городской транспорт будет работать по графику выходных. В эти дни ВДНХ будет закрыта, соответственно, временно отменят автобус №533 "Метро "ВДНХ" - "Метро "Ботанический сад", - говорится в публикации.
Также с 28 марта изменится ряд маршрутов в районе новых станций Некрасовской линии метро.
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