Турция закрыла международные авиасообщения
22:40 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в пятницу в эфире телеканала ТРТ с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения нового коронавируса в республике.
"Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами [Турции] должно осуществляться с разрешения местных властей", - подчеркнул он.
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