Турция закрыла международные авиасообщения

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в пятницу в эфире телеканала ТРТ с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения нового коронавируса в республике.

"Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами [Турции] должно осуществляться с разрешения местных властей", - подчеркнул он.