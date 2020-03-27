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НОВОСТИ

Турция закрыла международные авиасообщения

22:40 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в пятницу в эфире телеканала ТРТ с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения нового коронавируса в республике.

"Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами [Турции] должно осуществляться с разрешения местных властей", - подчеркнул он.

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