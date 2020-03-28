Число жертв коронавируса в мире превысило 26 тыс. человек, число инфицированных возросло до 565 тыс.

08:30 Источник: Интерфакс

По состоянию на 08:00 по московскому времени субботы, в мире насчитывалось 565 тыс. 376 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 26 тыс. 260 человек, поправились более 114 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 08:00 пятницы сутки, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 46, 998 тыс. человек, скончавшихся - на 2,724 тыс. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первое место в мире по числу заболевших вышли Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 100 тыс. 717 инфицированных и 1, 544 тыс. смертных случаев.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро субботы в стране зарегистрировано 9,134 тыс. жертв инфекции (рост за сутки на 1,631 тыс.). Всего зарегистрировано 86,498 тыс. (рост за сутки на 5,959 тыс.).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 649 "импортированных" инфицированных. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,295 тыс. человек, зарегистрировано 81,394 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,177 тыс., заболели 67,801 тыс.

В Испании зарегистрировано 64,059 тыс. случаев заболевания (скончались 4,858 тыс.), Германии - 42,288 тыс. (253), Франции - 32,964 тыс. (1,995 тыс.), Великобритании - 14,579 тыс. (759), Швейцарии - 10,714 тыс. (161)

В Иране насчитывается 32,322 тыс. больных и 2,378 тыс. скончавшихся.