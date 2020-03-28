Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток - источник
08:40 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поиски пилота самолета Су-27 в Черном море, длившиеся двое суток, прекращены, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах. "Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски - уже самолета", - сказал собеседник.
Он уточнил, что участники поисковой операции "обыскали каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами", однако ни летчик, ни следы самолета не были обнаружены на поверхности моря.
25 марта в Минобороны России сообщили, что самолет Су-27 упал в море в 50 км от Феодосии. Почти двое суток шли поиски пилота, осложняющиеся из-за ветра, волн и низкой облачности. В них были задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, а также гражданские суда, привлекались вертолеты.
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